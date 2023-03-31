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Коммерсантъ FM
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В Ростовской области из-за снегопада на трассах застряли 33 автобуса с 766 пассажирами

На трассах Ростовской области, в четырех районах которой введен режим ЧС из-за аномального снегопада, застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона, передает местное издание 161.ru.

К утру 31 марта самая сложная ситуация сохраняется на трассе М-4 «Дон». По данным ГУ МЧС по Ростовской области на 06:00 мск, пробка на трассе составляет 30 км (изначально пробка была в 50-70 км). Вдоль трассы работают 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания. В них находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

Сколько всего человек находятся в заторах на трассе, официально не сообщается. Telegram-канал Mash в 22:48 мск сообщал, что на трассе М-4 «Дон» стоят 600 грузовых автомобилей и «тысячи легковушек». «Муж со вчерашнего дня стоит с места не сдвинулись, воды со вчерашнего дня не пил, если кто рядом, помогите, пожалуйста»,— сообщается в чате организованном людьми, застрявшими на трассе.

Новость дополняется.

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