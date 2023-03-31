Промпроизводство в Челябинской области выросло на 5,4% в январе-феврале

Индекс промышленного производства в Челябинской области составил 105,4% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале к январю показатель увеличился на 3,1%, сообщает Челябинскстат.

За два месяца года добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась на 1,7%, производство в обрабатывающих отраслях – на 6,7%. Индекс в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 102,1%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 91,4%.

Наибольший рост в обрабатывающем секторе в январе-феврале показали производство напитков – в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на75%, прочих транспортных средств и оборудования – на 44,7%, лекарственных средств и медицинских препаратов – на 16,6%, не включенных в другие группировки машин и оборудования – 15,1%, химических веществ и продуктов – на 14,6%, резиновых и пластмассовых изделий – 14,7%. Металлургическое производство выросло всего на 1,5%.

При этом сократился показатель производства мебели (-10,5%), текстильных изделий (-9,8%), одежды (7,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-4,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (-5,3%), бумаги и бумажных изделий (-5%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-28,7%).