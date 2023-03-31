В Краснодаре 5% сотрудников заявили о выговорах на работе за несдержанность в соцсетях

В Краснодаре 5% сотрудников компаний заявили, что были отчитаны на работе за несдержанное поведение в социальных сетях. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Ограничения на пользование соцсетями и интернетом на рабочем месте накладывают 20% краснодарских предприятий. Не контролируют поведение сотрудников в интернете 4 из 10 работодателей.

«Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя»,— говорится в сообщении.

Чаще других с нареканиями в отношении поведения в интернете сталкиваются краснодарцы с уровнем заработной платы от 80 тыс. руб. и выше (9%).

Анастасия Донскова

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