В Краснодаре 5% сотрудников заявили о выговорах на работе за несдержанность в соцсетях

В Краснодаре 5% сотрудников компаний заявили, что были отчитаны на работе за несдержанное поведение в социальных сетях. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.
Фото: PerfectStock
Ограничения на пользование соцсетями и интернетом на рабочем месте накладывают 20% краснодарских предприятий. Не контролируют поведение сотрудников в интернете 4 из 10 работодателей.
«Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя»,— говорится в сообщении.
Чаще других с нареканиями в отношении поведения в интернете сталкиваются краснодарцы с уровнем заработной платы от 80 тыс. руб. и выше (9%).
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