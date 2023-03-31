Краевое минимущество поспорило в суде из-за забора с экс-арендатором участка в квартале №5

Конкурсный управляющий компании «Авенида», бывшего арендатора участка в квартале №5, в судебном порядке хочет обязать краевое минимущество не препятствовать демонтажу ограждений в этом квартале. В арбитражный суд Пермского края управляющим подано соответствующее заявление. Ранее ООО «Авенида» арендовало участки в квартале №5 под строительство жилья, но, обанкротившись, планы свои не реализовало. Краевые власти через суд изъяли у компании участки в квартале, ограниченном улицами Окулова, Попова, Монастырской и Осинской. По данным краевого минимущества, суд установил, что ограждение не входит в состав изымаемого имущества, так как установить его принадлежность именно «Авениде» невозможно.

При рассмотрении искового заявления управляющего «Авениды» суд встал на сторону истца. В министерстве с такими выводами не согласились, заметив, что в качестве доказательства принадлежности ограждения должнику в суд представили инвентаризационную опись. При этом указанная опись противоречит материалам натурного осмотра ведомства. В министерстве заметили, что забор является частью ансамбля и к 300-летнему юбилею Перми его должны благоустроить в соответствии с городскими правилами благоустройства.

Краевое министерство обратилось в суд апелляционной инстанции, но тот поддержал выводы арбитражного суда Пермского края. Тогда ведомство обжаловало это решение в кассационном суде. Ознакомившись с документами, суд кассационной инстанции не согласился с выводами нижестоящих судов и вернул дело на новое рассмотрение.

Почти десять лет на ул. Окулова, 11, планировалось построить жилой дом с музеем поэта Бориса Пастернака. Территорию хотело застроить ООО «Авенида», выкупившее у ООО «Проспект» право аренды участка. Дом «Люверс» так и не построили, компании «Авенида» и «Проспект» признали банкротами (общества считаются близкими экс-депутату пермского краевого заксобрания Алексею Луканину). В 2017 году краевые власти захотели разместить на ул. Окулова, 11, новую сцену оперного театра, часть этой территории властям удалось зарегистрировать за собой, остальное региональное минимущество выкупило у «Авениды» через суд. Теперь власти планируют многофункциональную застройку квартала №5. На 2 га предполагается возвести дома высотой от двух до 23 и 30 этажей.