В Барнауле суд рассмотрит дело о мошенничестве с наследством

Уголовное дело об афере с наследством поступило на рассмотрение Центрального райсуда Барнаула (Алтайский край). В качестве обвиняемого по нему проходит 50-летний житель Кировской области, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы), сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2018 году кировчанин раздобыл фиктивные документы, свидетельствующие о якобы наличии у него права на наследственную долю умершего жителя Барнаула. Он обратился в отделение банка, где у умершего был открыт счет, и выдавая себя за его внука, предоставил липовые документы. Работники финансового учреждения выдали ему более 1,6 млн руб.

В ходе следствия мужчина скрылся и его объявили в межгосударственный розыск. Обвиняемого задержали правоохранительные органы Белоруссии, в последующем его экстрадировали на родину.

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Илья Николаев