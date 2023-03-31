В Челябинске возбуждено дело по факту смертельного наезда на пешехода на проспекте Ленина

В центре Челябинска фура сбила пешехода насмерть. Возбуждено уголовное дело по авто по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человек). Прокуратура Челябинска контролирует ход расследования, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло около 17 часов 29 марта на проспекте Ленина, недалеко от театра ЧТЗ. Водитель автопоезда в составе грузового седельного тягача Mercedes с прицепом остановился на пешеходном переходе ввиду затора, после чего возобновил движение и совершил наезд на горожанина, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автопоезда. В результате пешеход скончался в машине скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего водителя фуры, жителя Нижегородской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.