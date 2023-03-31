Красноярец отсудил 1,2 млн рублей у туроператора за сорванные поездки по Южной Америке

Житель Красноярска отсудил у туристической фирмы более 1,2 млн руб. за несостоявшиеся поездки по Южной Америке. Изначально турист планировал посетить три страны: Венесуэлу, Эквадор и Перу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно информации краевого управления Роспотребнадзора, турист приобрел путевки у ООО «Мастерская приключений». Фирма занималась реализацией редких международных и внутренних маршрутов. Офиса у компании не было, поэтому клиент взаимодействовал с представителями турагентства через мессенджеры.

Незадолго до первой поездки туроператор отменил оплаченные путевки, после чего перестал отвечать на звонки. Дело дошло до суда, по каждому случаю краевой Роспотребнадзор выступил в защиту прав красноярца. По решению суда турфирма обязана компенсировать мужчине не только стоимость путевок, но и неустойку, моральный вред, штраф.

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Сергей Балин