Выдача автокредитов в Свердловской области снизилась на 21%

В Свердловской области за февраль 2023 года выдали 1,4 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 6,5% ниже показателей января и на 21,5% — показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в феврале 2023 года составило 52,6 тыс., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. В Ханты-мансийском автономном округе-Югре выдача автокредитов в феврале выросла на 0,8% до 771 единиц. В Тюменской области за месяц выдали 634 автокредита (+5,8%).

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества». Среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 680 баллов, а в сегменте крупных автокредитов — 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента.

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Диана Сунагатуллина