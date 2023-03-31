Глава СКР запросил доклад о строительстве домов в городском бору Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал поручил руководителю управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить ему доклад по информации о возможных нарушениях при выдаче разрешений на строительство домов в челябинском городском бору. Ход исполнения поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СК России.

Глава СКР обратил внимание на ситуацию после сообщения в региональных СМИ о том, что местный депутат направил в правоохранительные органы обращение для дачи правовой оценки действиям чиновников, ответственных за выдачу разрешения на строительные работы в челябинском бору.

Речь идет о депутате Центрального районного совета Елене Вахтиной, которая попросила Генпрокуратуру и СК России проверить законность выдачи и продления администрацией Челябинска разрешений на строительство жилого комплекса на месте спортивного комплекса «Полет», который сейчас сносят. Ранее прокуратура Челябинской области не нашла нарушений в действиях мэрии.