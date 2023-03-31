Зарплаты бюджетников в крае поднимут на 8,3%.

Доходы краевого бюджета в 2022 году составили 213 млрд руб., расходы — 220 млрд руб. Это следует из отчета об исполнении бюджета региона за 2022 год, утвержденного правительством Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам краевого министра финансов Екатерины Тхор, Пермский край сохранил социальные обязательства и продолжил реализацию инвестиционных программ. Во многом это стало возможно благодаря росту доходов краевой казны. «В целом прошлый год в очередной раз показал, что региональный бюджет устойчив и сбалансирован. Доходы мы получили больше, чем планировали,— 213 млрд руб., что составляет 106,5% от годового плана»,— пояснила министр.

Действующее налоговое законодательство и преференции для плательщиков позволили обеспечить исполнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений. Остатки средств бюджета в размере около 15 млрд руб. направлены на социально-экономическое развитие региона. В 2023 году фонд оплаты труда бюджетников планируется проиндексировать в общей сложности на 8,3%.