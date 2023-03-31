На Алтае суд назначил исправительные работы мужчине, который случайно убил пенсионерку дверью подъезда

В городе Алейске (Алтайский край) суд вынес приговор мужчине, который нечаянно убил подъездной дверью пожилую соседку. По ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) ему назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и обязали выплатить дочери погибшей женщины компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установило следствие и суд, 17 июля 2022 года мужчина выходил из подъезда многоквартирного жилого дома, держа в руках строительный мусор. Он локтем толкнул входную дверь, ударив ею входящую в подъезд соседку. От удара женщина упала на асфальт, ударившись головой. От полученной открытой черепно-мозговой травмы 71-летняя потерпевшая скончалась в медучреждении.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев