Дело о подкупе ревизора Федеральной пассажирской компании рассмотрит суд

Железнодорожный суд Новосибирска рассмотрит дело о коммерческом подкупе ревизора Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Служащему грозит до 9 лет лишения свободы.

Обвиняемый, считает следствие, являясь членом и секретарем аттестационной комиссии по проверке знаний правил технической эксплуатации железных дорог, получил от двух аттестуемых 30 тыс. руб. За это он должен был помочь им успешно и без фактической проверки пройти аттестацию на должности начальника пассажирского поезда и инженера отдела планирования перевозок.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в Новосибирской транспортной прокуратуре.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова