«Мисс Татарстан» получила ответ из Страсбурга

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), штаб-квартира которого находится в Страсбурге, коммуницировал жалобу жительницы Казани Виктории Буянцевой — «Мисс Татарстан — 2006». Она утверждала, что в 2018 году подверглась насилию полицейских, которые приняли ее за наркозакладчицу. Однако полиция настаивала, что девушка сама «оказала сопротивление». Если ЕСПЧ удовлетворит жалобу госпожи Буянцевой, она вряд ли получит денежную компенсацию. Россия перестала выполнять решения этого суда в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flickr.com / dominic-doyle Фото: flickr.com / dominic-doyle

ЕСПЧ коммуницировал жалобу жительницы Казани Виктории Буянцевой, которая жаловалась на насилие полицейских. Об этом сообщил правозащитный проект «Травмпункт». Как считает суд в Страсбурге, российские власти могли нарушить в отношении девушки две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 13 (право на эффективное средство защиты).

Виктория Буянцева была задержана полицейскими в Казани 22 мая 2018 года. Как рассказывала сама девушка, она прогуливалась в парке с матерью, когда на нее напали трое неизвестных. Позже выяснилось, что это были полицейские. Девушка уверяла, что один из них заломил ей руку, пытался отобрать телефон и повалил ее на асфальт. Госпожу Буянцеву отвезли в отдел полиции под предлогом, что при ней могут быть «запрещенные вещества», однако ничего при ней не обнаружили. Девушка зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

История получила широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. В сообщениях госпожа Буянцева фигурировала как «Мисс Татарстан». Этот титул она получила в 2006 году, победив в республиканском конкурсе красоты. Девушка на тот момент работала инструктором по аквааэробике.

Госпожа Буянцева подала заявление в следственное управление СКР по Татарстану с просьбой привлечь к ответственности казанских полицейских. Следствие начало проверку и в июне было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствие считало, что полицейские, «не имея законных оснований», задержали госпожу Буянцеву, которая «на тот момент какого-либо административного правонарушения или уголовно-наказуемого деяния не совершала». В нарушение Конституции РФ ее лишили свободы, «не составив протокол доставления гражданина», ей «были причинены физическая боль, моральные страдания и телесное повреждение», говорилось в документе СУ.

Однако затем прокуратура отменила данное постановление. Согласно версии надзорного органа, полицейским показалось странным поведение проходившей мимо госпожи Буянцевой, которая что-то подняла с земли и положила в свою сумочку, и в связи «с вероятностью получения ею наркотического средства» ее решили задержать. При этом прокуратура отметила, что госпожа Буянцева «оказала сопротивление», из-за чего полицейские стали удерживать ее за руки, но «спецсредства и физическая сила в отношении нее не применялись».

Виктория Буянцева решение об отмене возбуждения дела пыталась оспорить в российских судах, однако поддержки там не нашла.

В начале 2020 года девушка направила жалобу в ЕСПЧ, которую помог ей составить юрист Игорь Шолохов. В жалобе указывалась еще одна статья европейской конвенции, которую могли нарушить власти, — запрет пыток.

Отметим, что если ЕСПЧ поддержит госпожу Буянцеву, решение Страсбургского суда вряд ли будет исполнено в РФ. Президент России Владимир Путин 11 июня подписал ряд законов об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений Европейского суда. В соответствии с законом Генпрокуратура России вплоть до 1 января 2023 года могла выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным только до 15 марта 2022 года. «РФ не исполняет этих решений больше»,— отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правозащитники сообщали, что россияне, по чьим жалобам ЕСПЧ принимал решения после указанной даты, стали получать из Генпрокуратуры отказы в выплате компенсаций. Они считают, что решения ЕСПЧ стоит рассматривать как сам факт признания нарушения.

«После коммуникации жалоб правительство РФ вправе представить свою позицию по ним. Если этого не будет сделано, Европейский суд все равно вынесет решения по этим делам»,— отметили в проекте «Травмпункт».

Кирилл Антонов