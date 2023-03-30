В Крыму контрактника приговорили к девяти годам строгого режима за дезертирство

Крымский гарнизонный военный суд назначил контрактнику девять лет лишения свободы в колонии строгого режима за дезертирство. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Военный, имя которого не разглашается, служил по контракту в Севастополе. В сентябре 2022 года он самовольно покинул воинскую часть и перебрался жить в Крым. Его задержали в январе 2023 года по месту жительства.

В отношении контрактника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство»). Он признал вину и объяснил свой побег нежеланием участвовать в спецоперации.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram