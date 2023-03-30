Geely были

Столичная группа компаний «Обухов» перестанет продавать автомобили Geely в Прикамье. По данным «Ъ-Прикамье», она не смогла продлить договор на дилерство бренда в регионе. Однако дистрибьютор заключил договор с другим дилером — VERRA. Для этой компании, до 2022 года специализировавшейся на продаже японских и европейских автомобилей, Geely станет уже третьей китайской маркой в портфеле. Участники рынка предполагают, что новый дилер предложил дистрибьютору более выгодные условия. По мнению экспертов, вновь обостряющаяся конкуренция между предпринимателями свидетельствует об оживлении автомобильного рынка.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Компания VERRA стала официальным дилером Geely в Пермском крае. Автоцентр бренда будет располагаться в Перми по ш. Космонавтов, 306, в одном автомобильном комплексе с шоурумами «Москвича» и Toyota. Как сообщила «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Анна Бояршинова, запуск нового автоцентра состоится 20 апреля. Салон автомобилей Geely «Обухов-Урал» по ш. Космонавтов, 332а, по словам госпожи Бояршиновой, к этой дате перестанет быть официальным дилером бренда Geely.
Анна Бояршинова отметила, что VERRA боролась за это дилерство. «Geely — новый этап нашего развития. Мы рады, что дистрибьютор выбрал именно нас как своего партнера. Нам близка философия и ключевые ценности бренда»,— сказала руководитель компании.
По словам собеседников в отрасли, «Обухов-Урал» якобы не смог продлить с Geely дилерский договор. В офисе группы компаний «Обухов» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
По данным аналитического агентства «Автостат», в 2022 году Geely занимал в Пермском крае девятое место среди автомобильных брендов по количеству зарегистрированных новых машин. В общей сложности за прошлый год в регионе было поставлено на учет 267 автомобилей марки, что на 27 штук (или на 9,2%) меньше, чем в 2021-м. В этом году Geely демонстрирует рост продаж в Прикамье. Так, в феврале в крае зарегистрировали 36 новых авто китайского бренда, что на 22 машины (или на 57%) больше, чем в феврале 2022-го. По итогам прошлого месяца бренд находился уже на седьмом месте по объемам продаж.
Группа компаний «Обухов» была основана предпринимателем Дмитрием Амелиным в Москве в 1994 году. Изначально специализировалась на продажах автомобилей шведского бренда Volvo. Позже получила дилерства Geely, а также других китайских марок: Changan, Chery, Exeed и GAC. В 2004 году группа компаний открыла в Перми салон «Обухов-Урал», где сначала продавала только Volvo, а затем запустила продажи Geely. После ухода Volvo с российского рынка в прошлом году пермский дилерский центр полностью сосредоточился на китайской марке. Единственным учредителем ООО «Обухов-Урал», которое управляет салоном, является столичное ООО «Обухов Автосервис», принадлежащее господину Амелину (40% в уставном капитале), Дмитрию Сидорову (30%) и Эльдибитте Метельской (30%). Возглавляет автосалон Кирилл Киреевский. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Обухов-Урал» в 2021 году составила 277,7 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб. Информацию о финансовых результатах за 2022 год общество еще не раскрывало.
VERRA в последние годы представляла в Прикамье три бренда — Toyota, Lexus и Porsche. В 2022 году они, как и многие иномарки, покинули рынок РФ. Тогда компания пополнила свой портфель Exeed — премиальным суббрендом автопроизводителя Chery, а также китайским брендом электрических автомобилей Skywell. В январе этого года VERRA получила дилерство «Москвича». В общей сложности компания управляет восемью автоцентрами в Перми, в которых продает новые и подержанные автомобили указанных марок. Основными компаниями группы являются ООО «Терра Моторс», ООО «Терра Авто», ООО «Терра Спорт», ООО «Авто-Прикамье». В 2021 году их совокупная выручка составила 7,9 млрд руб., чистая прибыль — 168,8 млн руб.
В настоящий момент дилерство Geely есть у еще двух пермских автохолдингов — «Автопрестиж» и «Дав-Авто».
Гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров предполагает, что VERRA смогла предложить дистрибьютору Geely лучшие условия и большие площади, чем «Обухов-Урал». «Продажи автомобилей китайских марок в России растут, соответственно, растут и амбиции самих брендов. Вероятно, в данном случае предыдущий дилер не смог удовлетворить эти амбиции в той мере, в которой это сделала другая компания»,— говорит господин Башаров.
Директор компании «Демидыч» (Haval, Chery, Exeed, Changan, Jac, Dongfeng) Владислав Никитин считает происходящее естественной перестройкой рынка. «Китайские автомобили сегодня переходят в другой сегмент. Сейчас они стоят 2,5–4,5 млн руб., что всего полтора года назад было трудно себе представить. Выросла цена — изменилась категория клиентов. Эти покупатели ждут соответствующего уровня обслуживания, и дистрибьюторы ищут дилеров, которые могут этот уровень обеспечить, а с теми, кто не может, расторгают договоры. Естественно, и из новых будет кто-то не справляться и терять дилерство»,— полагает господин Никитин. По его оценке, это свидетельствует о постепенном оживлении автомобильного рынка, который в прошлом году пережил тяжелый кризис. «Мы снова наблюдаем конкуренцию между дилерами, которая будет становиться все жестче»,— прогнозирует руководитель «Демидыча».