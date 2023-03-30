Geely были

Столичная группа компаний «Обухов» перестанет продавать автомобили Geely в Прикамье. По данным «Ъ-Прикамье», она не смогла продлить договор на дилерство бренда в регионе. Однако дистрибьютор заключил договор с другим дилером — VERRA. Для этой компании, до 2022 года специализировавшейся на продаже японских и европейских автомобилей, Geely станет уже третьей китайской маркой в портфеле. Участники рынка предполагают, что новый дилер предложил дистрибьютору более выгодные условия. По мнению экспертов, вновь обостряющаяся конкуренция между предпринимателями свидетельствует об оживлении автомобильного рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания VERRA стала официальным дилером Geely в Пермском крае. Автоцентр бренда будет располагаться в Перми по ш. Космонавтов, 306, в одном автомобильном комплексе с шоурумами «Москвича» и Toyota. Как сообщила «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Анна Бояршинова, запуск нового автоцентра состоится 20 апреля. Салон автомобилей Geely «Обухов-Урал» по ш. Космонавтов, 332а, по словам госпожи Бояршиновой, к этой дате перестанет быть официальным дилером бренда Geely.

Анна Бояршинова отметила, что VERRA боролась за это дилерство. «Geely — новый этап нашего развития. Мы рады, что дистрибьютор выбрал именно нас как своего партнера. Нам близка философия и ключевые ценности бренда»,— сказала руководитель компании.

По словам собеседников в отрасли, «Обухов-Урал» якобы не смог продлить с Geely дилерский договор. В офисе группы компаний «Обухов» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2022 году Geely занимал в Пермском крае девятое место среди автомобильных брендов по количеству зарегистрированных новых машин. В общей сложности за прошлый год в регионе было поставлено на учет 267 автомобилей марки, что на 27 штук (или на 9,2%) меньше, чем в 2021-м. В этом году Geely демонстрирует рост продаж в Прикамье. Так, в феврале в крае зарегистрировали 36 новых авто китайского бренда, что на 22 машины (или на 57%) больше, чем в феврале 2022-го. По итогам прошлого месяца бренд находился уже на седьмом месте по объемам продаж.

Группа компаний «Обухов» была основана предпринимателем Дмитрием Амелиным в Москве в 1994 году. Изначально специализировалась на продажах автомобилей шведского бренда Volvo. Позже получила дилерства Geely, а также других китайских марок: Changan, Chery, Exeed и GAC. В 2004 году группа компаний открыла в Перми салон «Обухов-Урал», где сначала продавала только Volvo, а затем запустила продажи Geely. После ухода Volvo с российского рынка в прошлом году пермский дилерский центр полностью сосредоточился на китайской марке. Единственным учредителем ООО «Обухов-Урал», которое управляет салоном, является столичное ООО «Обухов Автосервис», принадлежащее господину Амелину (40% в уставном капитале), Дмитрию Сидорову (30%) и Эльдибитте Метельской (30%). Возглавляет автосалон Кирилл Киреевский. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Обухов-Урал» в 2021 году составила 277,7 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб. Информацию о финансовых результатах за 2022 год общество еще не раскрывало.

VERRA в последние годы представляла в Прикамье три бренда — Toyota, Lexus и Porsche. В 2022 году они, как и многие иномарки, покинули рынок РФ. Тогда компания пополнила свой портфель Exeed — премиальным суббрендом автопроизводителя Chery, а также китайским брендом электрических автомобилей Skywell. В январе этого года VERRA получила дилерство «Москвича». В общей сложности компания управляет восемью автоцентрами в Перми, в которых продает новые и подержанные автомобили указанных марок. Основными компаниями группы являются ООО «Терра Моторс», ООО «Терра Авто», ООО «Терра Спорт», ООО «Авто-Прикамье». В 2021 году их совокупная выручка составила 7,9 млрд руб., чистая прибыль — 168,8 млн руб.

В настоящий момент дилерство Geely есть у еще двух пермских автохолдингов — «Автопрестиж» и «Дав-Авто».

Гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров предполагает, что VERRA смогла предложить дистрибьютору Geely лучшие условия и большие площади, чем «Обухов-Урал». «Продажи автомобилей китайских марок в России растут, соответственно, растут и амбиции самих брендов. Вероятно, в данном случае предыдущий дилер не смог удовлетворить эти амбиции в той мере, в которой это сделала другая компания»,— говорит господин Башаров.

Директор компании «Демидыч» (Haval, Chery, Exeed, Changan, Jac, Dongfeng) Владислав Никитин считает происходящее естественной перестройкой рынка. «Китайские автомобили сегодня переходят в другой сегмент. Сейчас они стоят 2,5–4,5 млн руб., что всего полтора года назад было трудно себе представить. Выросла цена — изменилась категория клиентов. Эти покупатели ждут соответствующего уровня обслуживания, и дистрибьюторы ищут дилеров, которые могут этот уровень обеспечить, а с теми, кто не может, расторгают договоры. Естественно, и из новых будет кто-то не справляться и терять дилерство»,— полагает господин Никитин. По его оценке, это свидетельствует о постепенном оживлении автомобильного рынка, который в прошлом году пережил тяжелый кризис. «Мы снова наблюдаем конкуренцию между дилерами, которая будет становиться все жестче»,— прогнозирует руководитель «Демидыча».

Екатерина Артемова