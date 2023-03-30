На фестивале в Сочи инновационные разработки представят более 60 регионов

Участие в международном фестивале «От Винта!», которое пройдет в конце апреля в Сочи, свое участие уже подтвердили более 60 регионов России и других стран. На нем они представят инновационные проекты и научные разработки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт проекта «От винта!» Фото: сайт проекта «От винта!»

«Важно провести мероприятие на самом высоком уровне. Не только встретить гостей края с присущим нам кубанским радушием и гостеприимством, но и реализовать наиболее перспективные разработки региона, которые будут представлены на этой площадке», – отметил замгубернатора Кубани Александр Руппель.

Для подготовки фестиваля задействовали около 20 краевых ведомств, научное сообщество Кубани, мэрию Сочи, а также организации профессионального и высшего образования.

Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько отметил, что стенд Кубани станет одним из самых масштабных на выставке и займет 100 кв. м. От региона в мероприятии будут участвовать 100 человек. На стенде разместят более 10 предприятий в сфере радиоэлектроники, машиностроения и пищевой промышленности. Еще около 200 проектов представят организации профессионального и высшего образования и научного сообщества. В рамках экспозиции планируют организовать интерактивные зоны с применением последних достижений робототехники и IT-технологий.

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» проходит с 2005 года. В 2021 году мероприятие проводили в Краснодаре, и тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев договорился о проведении фестиваля в регионе на постоянной основе. В этом году оно пройдет в горном кластере Сочи 26-29 апреля.

Татьяна Ручкина

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