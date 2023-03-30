LIME представила коллекцию изо льна

Марка одежды и аксессуаров LIME представила коллекцию весна-лето 2023. Основным материалом линейки стал лен — дизайнеры представили платья, рубашки, брюки, юбки и другие вещи из легкого материала. Традиционно льняные вещи ассоциируются с пляжным отдыхом и южными странами, однако LIME добавила в свою коллекцию вещи и для города. Помимо базовых элементов гардероба вроде брюк и рубашек, дизайнеры также представили блейзеры и платья, подходящие для офиса или рабочей встречи. В плане цвета марка выбрала базовую палитру — черный, белый и бежевый. Вещи уже поступили в продажу и доступны на сайте и в магазинах LIME.

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