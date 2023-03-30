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Житель Воронежской области получил 16 лет колонии за производство наркотиков

В законную силу вступил приговор Воронежского областного суда, который 14 февраля признал виновным 31-летнего В. Каляпина в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ) и в незаконном производстве прекурсоров (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет в колонии строгого режима, сообщил пресс-служба УФСБ по региону.

В ведомстве напомнили, что в результате отработки оперативной информации в феврале 2022 года с поличным при производстве наркотических средств был задержан воронежец Каляпин. Он в своем доме организовал лабораторию по производству синтетического наркотика в особо крупном размере. В ходе обысков были обнаружены: специальное оборудование, мефедрон общей массой порядка 5,2 кг, прекурсоры наркотических средств массой около 4 кг и более 300 кг химических реактивов.

Владимир Зоркий

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