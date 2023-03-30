«Единая Россия» в Димитровграде прибавила в численности при прежнем весе

Ульяновское региональное отделение ЕР сообщило в своем телеграм-канале, что «“Единая Россия” в гордуме Димитровграда расширяется», а КПРФ «продолжает терять сторонников и членов». Далее сообщается, что «два депутата гордумы Димитровграда, ранее значившиеся в списках КПРФ» — Степан Лукоянчев и Алексей Завьялов — в среду «были приняты во фракцию партии “Единая Россия” городского представительного органа». Сообщение сопровождалось плакатом с надписью «переходи на светлую сторону».

В действительности, Степан Лукоянчев и Алексей Завьялов покинули фракцию КПРФ димитровградской гордумы не сейчас, а более трех лет назад, в декабре 2019 года, в пик борьбы администрации губернатора Сергея Морозова с коммунистической гордумой Димитровграда (по итогам выборов в городскую думу Димитровграда в сентябре 2018 года КПРФ получила 26 мандатов из 30 (90%), еще три места получила ЕР, одно — ЛДПР). Тогда из фракции КПРФ одномоментно без объяснения причин вышли семь депутатов. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал димитровградский «исход» «хорошим уроком для партии», «когда среди ее выдвиженцев появляются приспособленцы».

«Были тогда у них некоторые вопросы, по которым они не соглашались с руководством партии. Их три с лишним года назад исключили из партии, а потом убрали и из фракции», — пояснил “Ъ” председатель гордумы Александр Ерышев. По его словам, «эти двое депутатов и раньше нередко голосовали так, как надо было «Единой России», а сейчас решили войти во фракцию». «Но для того, чтобы войти во фракцию, надо, чтобы с этим согласилась гордума. А дума этот переход не поддержала в связи с тем, что они шли в депутаты под знаком КПРФ», — сказал спикер, заметив, что таким путем они, видимо, хотят получить места от ЕР на приближающихся выборах (состоятся в сентябре этого года). «Но шансов у них нет, потому что Димитровград — особый город, здесь не любят перебежчиков», — добавил господин Ерышев. По его словам, фактически расклад сил в гордуме Димитровграда не изменился. Во фракции КПРФ как было, так и осталось 14 человек, к «Единой России» к прежним семи голосам добавляется два голоса, которые и раньше у нее фактически были. Еще пять голосов составляют теперь внефракционные депутаты (было семь), которые, по словам Александра Ерышева, «чаще всего голосуют солидарно с КПРФ».

Сергей Титов, Ульяновск