Российские футболисты поделятся доходами с первыми тренерами. Исполком РФС обязал профессиональные клубы перечислять школам, которые воспитали игроков, процент от их зарплат. Ежегодный взнос будет составлять 2% от заработка в мужском футболе и 5% в женском. На заседании исполкома побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

То, что чиновники наконец-то сделали доход футбольных школ регулярным, действительно важно. Раньше подобные отчисления тренеры получали только при переходе игрока из клуба в клуб. Но в нынешней реальности журналистов, которые приехали 30 марта в Дом футбола на Таганке, интересовало не это.

Больше часа представители прессы пытались добиться от главы РФС Александра Дюкова хоть каких-то подробностей, связанных с тем, куда пойдет российский футбол. Вопросы порой были жесткие, даже провокационные, но господин Дюков удар держать умеет. Правда, в этот раз попытки журналистов добиться от чиновника конкретики по переговорам с UEFA в какой-то момент вывели его из равновесия:

«Десятый раз вам ответить на этот вопрос? Есть договоренности с UEFA, они попросили не давать никаких комментариев. Подождите вы какое-то время. Мы или договоримся, или нет. Пока переговоры продолжаются. Я прошу прощения, что мы не договорились за час, но это непростые переговоры, непростая ситуация».

Что находится в «дорожной карте», которую обсуждают РФС, FIFA и UEFA, в целом понять несложно. Но предавать огласке нюансы сейчас не стоит, объяснил “Ъ FM” генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Есть блоки вопросов, которые касаются национальных сборных.

Мы требуем полного возобновления всех международных соревнований.

Если вы думаете, что наши интервью и написанное в медиа в Европе не читают, то вы ошибаетесь. И потом FIFA, UEFA начинают находиться под определенным давлением. Поэтому не стоит говорить о том, что мы просим и чего можем достичь».

Договориться или не договориться с международными организациями РФС предполагает весной, то есть до 1 июня, хотя точные сроки вряд ли будут соблюдены. Время для решения главной задачи — попасть на чемпионат мира 2026 года — есть, уверен Александр Дюков: «Основная наша задача — участие в отборе на чемпионат мира. Поэтому так или иначе мы будем пытаться ее решить. Пока время на это есть».

Но если вопрос о договоренностях с UEFA или переходом в Азию имеет туманные перспективы, то с паспортом болельщика на матчах РПЛ все предельно ясно. Тема Fan ID была второй по популярности на пресс-конференции Дюкова. И глава РФС сказал как отрезал: «Решение продиктовано вопросом обеспечения безопасности, а это приоритет. Я не вижу никаких оснований для отмены принятого закона».

Впрочем, система получения паспорта болельщика вроде как должна серьезно упроститься, но вернутся после этого люди на трибуны или нет, пока неясно. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, в РФС обещали поддержать инициативу продажи пива на стадионах во время матчей, а во-вторых, Дюков уверяет, что сборная России будет играть не только с азиатскими командами.

Вроде как латиноамериканские футболисты тоже могут стать соперникам парней Валерия Карпина. Правда, конкретики не было и в этих обещаниях. Уверенно было сказано только то, что с формой для сборных команд проблем не будет. Ну а информацию по остальным вопросам придется подождать.