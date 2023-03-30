В Липецкой область в 2022 году раскрывали каждое второе преступление

Раскрываемость преступлений в Липецкой области в 2022 году составила 55,2%, сообщил руководитель областного управления МВД генерал-майор полиции Олег Латунов, выступая с докладом о работе ведомства в облсовете.

По данным, которые привел высокопоставленный полицейский, всего в 2022 году в регионе было зарегистрировано 327 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях и происшествия. Было возбуждено 10 тыс. уголовных дел и 28 тыс. дел об административных нарушениях.

«В десять раз возросло число ложных сообщений об актах терроризма»,— подчеркнул генерал-майор Латунов

В облсовете ответили, что общая раскрываемость «противоправных деяний» превысила в Липецкой области средние показатели по ЦФО (47,7%) и по России (53,4%).

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте