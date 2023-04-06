Длительность поста во время Рамадана в городах мира

В этом году священный для всех мусульман месяц Рамадан продлится с 23 марта по 21 апреля. В это время им полагается держать пост — не пить и не есть от рассвета до заката. При этом, как подметил статистический портал Statista, не все постящиеся поставлены в равные условия. Ведь длительность светового дня различается в зависимости от географического положения. Тем, кто живет в северных широтах, приходится воздерживаться от пищи дольше тех, кто находится ближе к экватору или в Южном полушарии. К примеру, в один и тот же день в норвежском Осло световой день будет длиться более 16 часов, а в индонезийской Джакарте и австралийском Мельбурне — около 13 часов.

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Следует отметить, что жители ряда населенных пунктов нашли свой выход из положения. Так, в норвежском Тромсё, расположенном далеко за полярным кругом, решили поститься по времени священного города Мекка. А мусульмане городка Икалуит в канадской Арктике синхронизировались с удаленной на 2 тыс. км столицей Оттавой.