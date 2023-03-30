В Ленобласти начались массовые проверки грузовиков

Под Петербургом начались массовые проверки большегрузов на лишний вес и чистоплотность. Они начались из-за жалоб жителей на перевесы и грязь. Об этом пишет пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

По данным ведомства, проверки начались на границе Петербурга и Всеволожского района рядом с бывшем постом ГАИ на Дороге жизни. Вместе с дорожниками рейды проводят сотрудники Ространснадзора и эконадзора. Специалисты взвешивают грузовики и проверяют перевозимый груз.

В Ленобласти с апреля также начнется просушка дорог, на время которой дороги закроют для большегруза. Ограничения для асфальтированных дорог составит пять тонн, для гравийных и грунтовых — три тонны.

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