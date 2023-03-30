Алтайские депутаты одобрили использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе. Соответствующие изменения внесены в краевой кодекс о выборах и референдумах. За это решение было отдано 39 голосов при необходимых 35. Против выступили коммунисты и справороссы, опасающиеся непрозрачности подсчета голосов, поданных онлайн. В то же время, по мнению представителей «Единой России», которая обладает парламентским большинством в заксобрании, только ДЭГ позволит привлечь молодежь к голосованию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сессия заксобрания Алтайского края 30 марта рассмотрела законопроект о внесении изменений в региональный кодекс о выборах и референдумах. Он был внесен парламентским комитетом по правовой политике и местному самоуправлению и избирательной комиссией региона. Одно из изменений предполагает возможность использования ДЭГ на выборах губернатора, депутатов заксобрания, органов местного самоуправления.

Как сообщил представлявший законопроект один из его авторов, вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько («Единая Россия»), документ переносит в кодекс нормы федерального законодательства, не вводя никаких дополнительных норм регулирования. По его мнению, ДЭГ делает процедуру волеизъявления более доступной.

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Приб считает, что только ДЭГ позволит привлечь молодежь к голосованию. «То поколение, которое сегодня заходит в электоральную активность, не заставишь никакими пряниками идти на избирательные участки»,— уверен он. Поддержал законопроект и руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов, по словам которого подавляющее большинство нарушений в ходе голосования происходит на традиционных избирательных участках. «Если сейчас эти УИКи убрать, то и нет жалоб. Убираем физическое лицо (членов участковых избиркомов.— „Ъ“) — получаем честные, чистые выборы»,— согласился он с возможностью решить эту проблему с помощью ДЭГ.

Но эти аргументы удовлетворили не всех депутатов. «Не так страшен ДЭГ, как вопрос о том, что сложно наблюдать за этим процессом»,— сформулировал проблему заместитель руководителя фракции КПРФ Антон Арцибашев. По словам руководителя фракции коммунистов Андрея Кривова, пока нет эффективного контроля за «честностью процедур» при применении ДЭГ. Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова, присутствовавшая на сессии. «Я пришла туда, хотела проконтролировать в соответствии с законом (я имела на это право), но хлопчики такие из 90-х просто физически меня на этот участок не пустили. Это я вам о прозрачности электронного голосования»,— рассказала она депутатам о своем опыте контроля над голосованием на участке ДЭГ в Москве.

Заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Людмила Суслова высказала опасение, что ДЭГ лишь усилит недоверие избирателей к институту выборов в целом, уровень которого и без того низок. «Практически любую электронную систему можно взломать»,— отметила она.

«Все вопросы, которые сейчас возникают, появляются у нас потому, что мы в этом вопросе не разбираемся технически. Но у нас есть специалисты. Так давайте, оставим эту тему им»,— предложил господин Голобородько. Для принятия законопроекта необходимо было набрать 35 голосов. В первом и втором чтении за него проголосовало по 39 депутатов при 21 против и трех воздержавшихся.

В действующем созыве заксобрания Алтайского края 68 депутатов. Фракция «Единой России» (ЕР) располагает 32 мандатами, у КПРФ — 21, у СРЗП — пять, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по четыре мандата.

Напомним, что выборы главы Алтайского края состоятся в сентябре 2023 года. Ранее председатель крайизбиркома Ирина Акимова сообщала „Ъ-Сибирь“, что избирательная комиссия региона изучает возможность применения ДЭГ на этих выборах с учетом ряда технических возможностей. По данным министерства цифрового развития и связи Алтайского края, на портале «Госуслуги» зарегистрировано 64,5% избирателей региона. Согласно подсчетам Алтайстата, доля домашних хозяйств, пользующихся широкополосным доступом в интернет, составляет 79,9%, сотовой связью покрыто 70% территории края. Эти данные уже направлены в ЦИК. Решение об использовании ДЭГ на губернаторских выборах может принять крайизбирком при согласовании с ЦИКом.

Валерий Лавский