«БМА Руссланд» с заводом в Воронежской области заявила о продолжении работы в РФ

Российская структура немецкой промышленной группы BMA AG ООО «БМА Руссланд», управляющая заводом оборудования для сахарной отрасли в Лискинском районе Воронежской области, опровергла появившиеся «слухи» об уходе с рынка РФ. Об этом «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Позиция нашей головной компании заключается в том, что мы аполитичны. Акционеры соблюдают нейтралитет. Мы находимся в пищевой промышленности, которая кормит людей, и считаем, что у нас нет причин для ухода из России»,— сказал гендиректор «БМА Руссланд» Дмитрий Кашин.

Он отметил, что у компании есть «контракты на несколько лет вперед» и она «прибыльная». Чистая прибыль ООО по итогам 2022 года составила 20 млн руб.

«Компания вовлечена в проект по реконструкции Бийского сахарного завода в Алтайском крае. Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Стоимость реконструкции — около 6 млрд руб. "БМА Руссланд" является генеральным проектировщиком и поставщиком половины необходимого оборудования. Пожалуй, на данный момент это единственная крупная модернизация в стране»,— сообщили в компании.

Завод «БМА Руссланд» в Лискинском районе Воронежской области работает с мая 2018 года. Продукция завода — вакуум-аппараты, кристаллизаторы, камнеловушки, ботвосоломосушилки, приемные мешалки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «БМА Руссланд» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Уставный капитал — 5 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и принадлежностями. Гендиректором выступает Дмитрий Кашин. 100% долей ООО принадлежат немецкому BMA AG (Брауншвейгский машиностроительный завод). Выручка в 2021 году составила 589 млн руб. (+47% к 2020-му), чистая прибыль — 64,8 млн руб. (+150%).

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте