Сергей Наумов стал ректором СГТУ

Приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Сергея Наумова назначили на должность ректора Саратовского государственного технического университета.

В пресс-службе ВУЗа уточнили, что господин Наумов официально войдет в должность завтра, 31 марта. С августа 2021 года он исполнял обязанности ректора СГТУ.

В январе этого года работники университета поддержали кандидатуру Сергея Наумова.

Господину Наумову 59 лет. Он женат, есть дочь, получил три высших образования, доктор исторических наук, профессор. Является действительным государственным советником Саратовской области третьего класса.

Дарья Васенина