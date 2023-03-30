Все включено: квартиры с ремонтом и мебелью в ипотеку от DOGMA

СК DOGMA запустила специальную программу, позволяющую клиентам включить дополнительные расходы в стоимость квартиры.

Спрос на новое жилье с ремонтом, мебелью и техникой постоянно растет. Поэтому DOGMA одной из первых в Краснодарском крае запустила ипотечную программу под ключ для всех жилых комплексов. Востребованность такого предложения обусловлена экономией времени на переезд и бытовые хлопоты. Клиент может сразу заселиться в новую квартиру, в которой уже будет вся необходимая сантехника, мебель и техника.

При приобретении жилья в ипотеку под ключ цена фиксируется. Стоимость отделки и мебели входит в размер ежемесячного платежа. В условиях нестабильной экономической обстановки такой вариант будет выгоден для покупателя, поскольку позволяет сэкономить деньги и избежать трудностей, связанных с ростом цен на ремонт. Кроме того, клиент может самостоятельно выбрать варианты дизайн-проекта будущей квартиры.

Меблировка от застройщика включает обустройство жилых комнат, прихожей, кухни и санузла. DOGMA предлагает два вида комплектаций: стандартный, включающий в себя самый необходимый набор мебели, и комфортный – с проработанным дизайном и декором.

Согласно аналитике, представленной экспертами застройщика, большую часть сделок на сегодняшний день составляют квартиры с ремонтом. На их долю приходится 43% проданного жилья. Однако, оформление ипотеки под ключ только начинает набирать обороты, доля таких квартир составляет 4% в сплите продаж.

«Главным приоритетом для нас остается человек и его комфорт. Мы стремимся не просто построить жилье, а обеспечить уютное и гармоничное пространство, отвечающее современным требованиям жизни. Именно поэтому мы одними из первых запустили ипотечную программу под ключ, которая уже доступна во всех жилых комплексах DOGMA. Квартиры с современным дизайном, техникой и мебелью – это пока что новый продукт, но он уже набирает большую популярность на строительном рынке страны», – прокомментировал директор коммерческого департамента DOGMA, Павел Петров.

Застройщик «ООО Догма-Рекорд». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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