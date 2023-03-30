FT: прибыль нефтяного трейдера Vitol достигла рекордных $15 млрд

Крупнейший в мире независимый нефтяной трейдер Vitol получил $15 млрд чистой прибыли по итогам 2022 года, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Это рекордный показатель для компании, равный ее суммарной прибыли за предыдущие шесть лет.

Компания ранее сообщала об увеличении оборота почти вдвое: с $279 млрд в 2021 году до $505 млрд в 2022-м.

Сырьевые компании получили огромные прибыли по итогам прошлого года из-за резкого роста цен после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. О рекордных показателях ранее сообщали Trafigura, Glencore и Mercuria. При этом Vitol намного превзошла своих конкурентов по объему прибыли.

В Vitol отказались комментировать информацию FT о размере прибыли компании. Будучи частной компанией, она не обязана официально публиковать финансовые результаты своей деятельности.

Кирилл Сарханянц