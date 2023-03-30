«Кирпичи», Рахманинов, барочная музыка и спектакль о Хармсе

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга будут звучать старинная музыка и хардкор, на сценах театров состоятся премьеры по современным и классическим пьесам, а в галереях можно будет посмотреть аппликации или коллекции автоскульптур. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

В первый день апреля, ко дню рождения Сергея Рахманинова, в Петербургской филармонии заслуженный коллектив России будет исполнять ранние сочинения композитора. Гвоздем программы станет считавшаяся утраченной Первая симфония, восстановленная специалистами филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой орган Петрикирхе (лютеранская церковь Святых Петра и Павла)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Большой орган Петрикирхе (лютеранская церковь Святых Петра и Павла)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В тот же вечер в Петрикирхе состоится органный концерт музыки старой Англии The Fairy Queen. На следующий день, 2 апреля, в Эрмитажном театре можно будет посетить вечер «Триумф Терпсихоры», на котором сразу три коллектива старинной музыки и танца будут исполнять номера знаковых барочных композиторов Франции.

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Фото: Анастасия Петрович Дирижер Фабио Мастранджело

Фото: Анастасия Петрович

А 6 апреля в Государственной академической капелле будут бушевать «Страсти по Шекспиру» оркестра «Северная Симфония» с Фабио Мастранджело за дирижерским пультом.

31 марта в петербургском «Гигант-Холле» на сцену выйдет рэпер Элджей. 2 апреля певица Сюзанна презентует петербуржцам свой новый альбом со сцены клуба «Космонавт». Ценителям рок-музыки в свою очередь будет интересен концерт легенды российской альтернативной сцены, группы «Кирпичи», который пройдет на сцене «Космонавта» 6 апреля. Там же 4 апреля состоится уникальное сценическое действо «Хармс.Doc Revival» в лучших традициях обэриутов по произведениям Даниила Хармса. Весь вечер будут звучать тексты произведений и дневников Хармса под аккомпанемент именитых авангардных музыкантов, в том числе участников «АукцЫона» и Bichan Orchestra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ» Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ»

Театралам же стоит обратить внимание на приуроченные к своему 125-летию гастроли МХТ имени Чехова, который привезет в Петербург постановку «Дядя Ваня» Дениса Азарова. 31 марта и 1 апреля петербуржцы смогут увидеть ее на сцене Александринского театра. 3 апреля на второй сцене Мариинского театра покажут «Пиковую даму» в постановке Алексея Степанюка. А 5 и 6 апреля коллектив музыкального театра имени Шаляпина во Дворце искусств Ленинградской области будет давать премьеру мюзикла «Великий Гэтсби» по произведению Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк Кшесинской - Государственный музей политической истории России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Особняк Кшесинской - Государственный музей политической истории России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Музее политической истории 29 марта открылась выставка «МАКСИМально Горький», рассказывающая о писателе как об общественно-политической фигуре. Посетители смогут впервые увидеть документы, рассказывающие о поездке Горького в США, а также редкие фотографии. Параллельно в музее «Эрарта» продолжит работу выставка скульптур с капотов и радиаторов классических авто «Талисман в дорогу», которая будет настоящим подарком для любителей сочетания искусства и техники. Пространство «Севкабель Порт» порадует двухдневным фестивалем-ярмаркой «День резидента», который пройдет 1 и 2 апреля. Оба дня гостей ждут большой маркет, лекторий и турниры по настольным играм. Также в галерее «10.203» в первый день апреля откроется персональная выставка DARK TIMES петербургского художника Турбена с работами в технике аппликации.

С 30 марта в петербургских кинотеатрах начнутся показы фильма-мечты режиссера и сценариста Микеле Плачидо «Тень Караваджо» о жизни итальянского гения пера, основавшего реализм в живописи как жанр. Роль самого Караваджо исполнил Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2»). В тот же день на большие экраны выйдет комедия о смене тел «Любовь-морковь. Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях.