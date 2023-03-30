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«Кирпичи», Рахманинов, барочная музыка и спектакль о Хармсе

Какие концерты, спектакли и другие культурные события ждут петербуржцев и гостей города с 31 марта по 7 апреля

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга будут звучать старинная музыка и хардкор, на сценах театров состоятся премьеры по современным и классическим пьесам, а в галереях можно будет посмотреть аппликации или коллекции автоскульптур. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

В первый день апреля, ко дню рождения Сергея Рахманинова, в Петербургской филармонии заслуженный коллектив России будет исполнять ранние сочинения композитора. Гвоздем программы станет считавшаяся утраченной Первая симфония, восстановленная специалистами филармонии.

Большой орган Петрикирхе (лютеранская церковь Святых Петра и Павла)

Большой орган Петрикирхе (лютеранская церковь Святых Петра и Павла)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Большой орган Петрикирхе (лютеранская церковь Святых Петра и Павла)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В тот же вечер в Петрикирхе состоится органный концерт музыки старой Англии The Fairy Queen. На следующий день, 2 апреля, в Эрмитажном театре можно будет посетить вечер «Триумф Терпсихоры», на котором сразу три коллектива старинной музыки и танца будут исполнять номера знаковых барочных композиторов Франции.

Дирижер Фабио Мастранджело

Дирижер Фабио Мастранджело

Фото: Анастасия Петрович

Дирижер Фабио Мастранджело

Фото: Анастасия Петрович

А 6 апреля в Государственной академической капелле будут бушевать «Страсти по Шекспиру» оркестра «Северная Симфония» с Фабио Мастранджело за дирижерским пультом.

31 марта в петербургском «Гигант-Холле» на сцену выйдет рэпер Элджей. 2 апреля певица Сюзанна презентует петербуржцам свой новый альбом со сцены клуба «Космонавт». Ценителям рок-музыки в свою очередь будет интересен концерт легенды российской альтернативной сцены, группы «Кирпичи», который пройдет на сцене «Космонавта» 6 апреля. Там же 4 апреля состоится уникальное сценическое действо «Хармс.Doc Revival» в лучших традициях обэриутов по произведениям Даниила Хармса. Весь вечер будут звучать тексты произведений и дневников Хармса под аккомпанемент именитых авангардных музыкантов, в том числе участников «АукцЫона» и Bichan Orchestra.

Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ»

Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ»

Театралам же стоит обратить внимание на приуроченные к своему 125-летию гастроли МХТ имени Чехова, который привезет в Петербург постановку «Дядя Ваня» Дениса Азарова. 31 марта и 1 апреля петербуржцы смогут увидеть ее на сцене Александринского театра. 3 апреля на второй сцене Мариинского театра покажут «Пиковую даму» в постановке Алексея Степанюка. А 5 и 6 апреля коллектив музыкального театра имени Шаляпина во Дворце искусств Ленинградской области будет давать премьеру мюзикла «Великий Гэтсби» по произведению Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Особняк Кшесинской - Государственный музей политической истории России

Особняк Кшесинской - Государственный музей политической истории России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Особняк Кшесинской - Государственный музей политической истории России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Музее политической истории 29 марта открылась выставка «МАКСИМально Горький», рассказывающая о писателе как об общественно-политической фигуре. Посетители смогут впервые увидеть документы, рассказывающие о поездке Горького в США, а также редкие фотографии. Параллельно в музее «Эрарта» продолжит работу выставка скульптур с капотов и радиаторов классических авто «Талисман в дорогу», которая будет настоящим подарком для любителей сочетания искусства и техники. Пространство «Севкабель Порт» порадует двухдневным фестивалем-ярмаркой «День резидента», который пройдет 1 и 2 апреля. Оба дня гостей ждут большой маркет, лекторий и турниры по настольным играм. Также в галерее «10.203» в первый день апреля откроется персональная выставка DARK TIMES петербургского художника Турбена с работами в технике аппликации.

С 30 марта в петербургских кинотеатрах начнутся показы фильма-мечты режиссера и сценариста Микеле Плачидо «Тень Караваджо» о жизни итальянского гения пера, основавшего реализм в живописи как жанр. Роль самого Караваджо исполнил Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2»). В тот же день на большие экраны выйдет комедия о смене тел «Любовь-морковь. Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях.

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