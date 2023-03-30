Адыгею включили в программу расселения аварийного жилья на 2023 год

Адыгею, а также Калмыкию, Камчатский край, Астраханскую и Воронежскую области включили в новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию одобрили распределение между 14 регионами 22,5 млрд руб. Это стало возможным за счет опережающего расселения аварийного жилья.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в регионе за счет выделенных средств смогут реализовать намеченные мероприятия по дальнейшему расселению людей из аварийного жилищного фонда, который признали таким после 1 января 2017 года. Сейчас в республике он составляет 37 тыс. кв. м.

В 2022 году расселять жителей из аварийных домов по программе начали в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, а также в Дагестане, Санкт-Петербурге, Севастополе, Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях.

С 2019 года в России по программе переселили 488,8 тыс. человек, что превысило план на 5%. При этом фактический объем расселения составил 8,2 млн кв. м, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По новой программе переселили уже 6,8 тыс. человек из 136,9 тыс. кв. м аварийного жилья. В 2023 году в планах расселить 418,8 тыс. кв. м.

На заседании также одобрили два проекта региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры — в Севастополе и Краснодарском крае. Их общая стоимость составит 15,3 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета — 9,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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