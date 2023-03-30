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В Ярославской области в 2022 году выросло количество браков

В Ярославской области в 2022 году зарегистрировано 8,6 тыс. браков, что больше, чем в 2021 году, на 9,5%. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

ЗАГС, Ярославль

ЗАГС, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

ЗАГС, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

В прошлом году уменьшилось количество разводов на 1,7%, их общее число составило 5,4 тыс. Почти 10 тыс. актов о рождении детей было оформлено, чаще рождались мальчики — 4,8 тыс.

По мнению начальника отдела ЗАГС мэрии Ярославля Наталии Рыбкиной, увеличение количества браков незначительно, возможной причиной роста может быть окончание пандемии.

Алла Чижова

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