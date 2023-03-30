Суд в Москве арестовал сотрудника МФТИ по делу о военных фейках

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал до 22 мая сотрудника Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева, сообщает пресс-служба городских судов. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии по мотивам ненависти или вражды ( п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

О задержании Виктора Москалева сегодня, 30 марта, «ОВД-Инфо» (признано иностранным агентом) сообщила его жена. По ее словам, сегодня в квартиру к Виктору Москалеву пришли с обыском, в ходе которого изъяли всю технику. Затем его доставили в Бабушкинский межрайонный следственный отдел.

«ОВД-Инфо» сообщает, что дело возбудили из-за двух комментариев Виктора Москалева на сайте e-xecutive.ru от 9 апреля 2022 года. В комментариях мужчина обвиняет российскую армию в военных преступлениях разного характера.

Виктор Москалев — руководитель проектов в центре научно-технических инициатив МФТИ по направлению «Технологии мобильных накопителей энергии». В пресс-службе МФТИ «РИА Новости» заявили, что Виктор Москалев занимается разработками «гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет».

Лусине Баласян