Арендные ставки в Петербурге упали на 10% за зиму

В декабре-феврале арендные ставки в Санкт-Петербурге упали на 10% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом по всей России они выросли на 25%. Снижение стоимость аренды квартир в среднем по России снизилась только в Калининграде, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге — на 25%, 21,6%, 12% и 10% соответственно. Такие данные приводит платформа «Авито. Недвижимость».

По данным исследования, за зиму 2022-2023 года больше всего цены снизились в Сочи (-14,3%), Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Севастополе (по -12%), Калининграде и Санкт-Петербурге (по -10%). В Москве при этом ставка упала на 8,5%.

«Сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир: зимой цены либо стагнировали, либо снижались. Такая ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что без них удается сдать только самые бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться»,— объяснил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито. Недвижимости».

Как утверждают эксперты, цены на аренду квартир в 2022 году не менялись с зимы до весны. При этом от весны к лету 2022 отмечается рост арендных ставок по России на 10%, а от лета до осени 2022-го года — еще на 13,6%.

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