Правительство РФ одобрило модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Кубани и Севастополя

Правительство России одобрило проекты региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры в Севастополе и Краснодарском крае. Их общая стоимость составит 15,3 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета — 9,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани общий бюджет программы модернизации коммунальной инфраструктуры составит 13,7 млрд руб. Из них 8,9 млрд руб. выделят в Фонде развития территорий и 4,8 млрд руб. направят из краевого бюджета.

По программе планируют обновить 36,2 км коммунальных сетей в Севастополе и 1 тыс. км сетей в Краснодарском крае. В итоге качество предоставляемых услуг ЖКХ будет улучшено для 149 тыс. человек.

«На эти средства до конца 2024 года планируем капитально отремонтировать 207 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обновить более тысячи километров коммунальных сетей»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что запланированы в том числе работы на 11 объектах в Сочи, реконструкция которых входит в перечень мероприятий комплексного развития города, утвержденный правительством РФ.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что всего уже одобрили 80 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Их общая стоимость составляет 171,6 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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