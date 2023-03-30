Дело о смертельной аварии с участием сына экс-начальника МВД по Краснодару будет расследовать СКР

По указанию руководителя управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова инициирована передача уголовного дела о смертельном ДТП с участием сына экс-начальника МВД по Краснодару из органов полиции в следком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 23-летний водитель, будучи пьян, двигался на автомобиле «Мерседес» по дороге «Дон — Тонкий Мыс» в сторону улицы Десантной в Геленджике. Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения 23-летняя пассажирка получила травмы и скончалась в больнице.

В отношении молодого человека полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

По данным СМИ, за рулем иномарки был Александр Семенов — сын экс-начальника УМВД по городу Краснодару.

Олег Исаев

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