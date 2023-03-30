Среднемесячная зарплата в Нижегородской области выросла до 44,3 тысячи рублей

Размер среднемесячной номинальной зарплаты в Нижегородской области в январе вырос на 10,3% за год и составил 44,3 тыс. руб. Такие данные приводит Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реальная начисленная зарплата (с учетом роста потребительских цен) сократилась на 0,7% к уровню прошлого года. Годовая инфляция в Нижегородской области в январе составила 11,1%.

Самые высокие зарплаты в январе получали сотрудники на производстве кокса и нефтепродуктов (96,1 тыс. руб.), авторы научных исследований и разработок (79 тыс. руб.) и работники сферы водного транспорта (74,8 тыс. руб.). Самый низкий уровень зарплат – в сфере полиграфии (18,1 тыс. руб.) и рыболовства (18,6 тыс. руб.).

Елена Ковалева