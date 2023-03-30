Правительство РФ освободило Кубанский научный фонд от уплаты налогов

30 марта 2023 года Кубанский научный фонд освободили от налогов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в перечень организаций, гранты которых на поддержку науки, образования, культуры и искусства не облагаются НДФЛ в размере 13%, вошли четыре региональных некоммерческих фонда. Помимо Кубанского в него внесли Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности, Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Фонд венчурных инвестиций Карелии. Теперь в списке 36 организаций, которые помогают деятелям науки, культуры и искусства.

«Это важная мера поддержки для наших ученых. Она позволит расширить грантовую помощь и дополнительно направить на реализацию наиболее важных научных исследований порядка семи миллионов рублей. Получат старт проекты, востребованные в экономике края»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд был создан по распоряжению главы региона в 2020 году. За три года он поддержал 151 инновационный проект более чем на 266 млн руб. Только в прошлом году на реализацию 40 проектов он направил 57,2 млн руб. Сейчас организация сопровождает 34 проекта на 47,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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