Руководитель уральской больницы подозревается в растрате 6 млн рублей

В ходе прокурорской проверки городской больницы Нижней Туры (Свердловская область) установлено, что выделенные средства на капитальный ремонт одного из отделений в размере более 6 млн. руб. были растрачены руководителем медучреждения, сообщили в пресс-службе СКР. Ему грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый получил от директора частной организации взятку в крупном размере за растрату бюджетных средств. Ранее выделенные в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» более 6 млн руб. поступили на ремонт гериатрического отделения больницы.

В больнице и по месту жительства руководителя больницы проводятся обыски. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

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Полина Хабарова