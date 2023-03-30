Екатеринбургских девелоперов вновь обяжут согласовывать архитектурный облик новостроек

Девелоперов Екатеринбурга с сентября могут вновь обязать согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО) новостроек. Как пояснил «Ъ-Урал» начальник Главархитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, соответствующие изменения были внесены в Градостроительный кодекс.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласовывать внешний вид будущих зданий с мэрией застройщиков Екатеринбурга обязали еще в 2015 году. Тогда данное требование было прописано в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), но застройщики жаловались, что из-за отказов и долгого согласования могут срываться сроки строительства.
Глава компании Prinzip Геннадий Черных в 2019 году через суд добился отмены согласования облика жилых зданий (зона Ж-5). Также были суды и по общественно-деловой зоне (Ц-2). Позже девелоперы обратились в суд, чтобы получить право не согласовывать внешний облик в обязательном порядке по всем зонам.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Я застройщик, я так вижу».