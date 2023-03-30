За год стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара выросла на 19%

В Краснодаре стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара выросла на 19% по сравнению с мартом 2022 года и составила 145,8 тыс. руб. За первый квартал цена выросла на 8,8%, сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сейчас средняя стоимость квартиры в столице Кубани составляет 7,1 млн руб. Это на 7,3% больше, чем в конце года, и на 15,8% — чем в марте прошлого года. По стоимости новостроек Краснодар занимает девятое место в России.

На втором месте по дороговизне жилья в новых домах находится Сочи. При этом стоимость квадратного метра за первый квартал в городе не изменилась, а по сравнению с мартом 2022 года снизилась на 2,6%, до 324,8 тыс. руб. Средняя цена квартиры на курорте за первый квартал выросла на 1%, до 12 млн руб. Однако это на 17,8% меньше, чем в марте прошлого года.

Севастополь занял в рейтинге седьмое место. Там цена на квадратный метр в новостройках снизилась в первом квартале на 2,7%, а по сравнению с мартом 2022 года — на 16,4%, до 149,3 тыс. руб. Средняя цена квартиры в городе составляет почти 7,3 млн руб., что на 7,6% ниже, чем на конец 2022 года, и на 24% — чем в марте.

В Симферополе квадратный метр стоит 131,6 тыс. руб., что на 0,9% ниже, чем в конце прошлого года, но на 5,1% больше, чем в марте. Средняя стоимость квартир в столице Крыма составляет 7,1 млн руб., что на 2,3% ниже, чем в конце года, и на 3,5% — чем в марте 2022.

Татьяна Ручкина

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