Винодельня «Шато де Талю» проводит тест сельхозтехники китайского производства

Кубанская винодельня «Шато де Талю» тестирует купленный в начале года китайский трактор Sadin SD 180. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Модель позволяет измельчать лозу, транспортировать технику, доставлять урожай с полей в цеха для переработки. При этом, по оценке компании, китайские образцы техники на 24% дешевле европейской. При условии, что трактор покажет положительный результат в ходе сезона сбора урожая, предприятие продолжит закупку техники с азиатского рынка.

«Внешние изменения отразились на логистических цепях, а санкции — на темпах инфляции и росте цен. Все это увеличивает сроки поставки, цены запчастей и комплектующих. То, что прежде мы могли получить за месяц, сейчас растягивается на более длительный срок», — цитирует пресс-служба генерального директора «Шато де Талю» Елену Куркову.

Анастасия Назарова