В 2022 году на Кубани зарегистрировано 61 ДТП с водителями-детьми

По итогам 2022 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 61 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мото- и автотранспорта, сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

«Зарегистрировано пять ДТП с несовершеннолетними водителями авто, 56 ДТП с детьми — водителями мототранспорта»,— уточнила она.

В 29 случаях на мототранспорте дети передвигались без шлема. В итоге 56 подростков, попавших в ДТП на мототранспорте, получили ранения, четверо погибли, рассказала Ирина Заватская.

По непосредственной вине подростков произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. Основными причинами стали несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости, несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на встречную полосу.

Основной причиной ДТП с участием автомобилей под управлением подростков стало превышение скорости.

За первые три месяца текущего года с участием водителей до 18 лет было зарегистрировано 10 ДТП, сообщила Ирина Заватская.

В Приморско-Ахтарском районе пострадал 15-летний байкер. Происшествие случилось по его непосредственной вине из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. Подросток был без шлема. По той же причине 28 марта в Белореченском районе пострадал 17-летний мотоциклист, съехавший с дороги.

ДТП с участием несовершеннолетнего водителя автомобиля 28 марта произошло в Динском районе: 14-летний подросток, которому отец разрешил запарковать автомобиль, решил покатать друзей. Выехал на участок, прилегающий к железнодорожному полотну, где автомобиль опрокинулся. В результате пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров (13-14 лет). Все были госпитализированы. Виновник с места аварии скрылся, но позже был найден.

Еще одно ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в Усть-Лабинском районе. На этот раз — со смертельным исходом. 17-летний подросток вместе с друзьями выехал на автомобиле «Черри» на трассу «п. Двубратский — ст. Восточная», превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Четверо несовершеннолетних друзей получили травмы, а сам виновник аварии скончался в больнице в течение суток.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram