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В Ярославской области на 15% выросло производство квадроциклов

В Ярославской области по сравнению с прошлым годом значительно выросло производство соков, трикотажных и вязаных изделий и квадроциклов. Информацию о динамике производства отдельных видов продукции в регионе опубликовал территориальный орган статистики Ярославльстат.

Квадроциклы на лесной дороге.

Квадроциклы на лесной дороге.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Квадроциклы на лесной дороге.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, в период с января по февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе в 3,1 раза выросло производство соков из фруктов и овощей, в 2,4 раза — молочных сгущенных продуктов, в 2,2 раза — сливочного масла. Среди одежды стали больше производить трикотажных и вязаных изделий (на 55,2% больше, чем год назад), женских платьев и платьев для девочек (на 38,4%), спецодежды (на 13,7%).

На 59,3% выросло производство пиломатериалов хвойных пород, на 10,6% — фанеры. Также увеличился выпуск автомобильного бензина (на 8,3%) и дизельного топлива (на 6%). Производство квадроциклов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 15,7%.

В регионе значительно уменьшилось производство гальки и гравия — на 53%, упакованного шоколада — на 33,6%, автомобилей-самосвалов, предназначенных для использования в условиях бездорожья — 85,7%, экскаваторов и самоходных ковшовых погрузчиков — на 86,5%.

Алла Чижова

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