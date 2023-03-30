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Под Липецком осудят попытавшегося вступить в «Правый сектор» мужчину

Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила о том, что Елецкий горсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего уроженца области по ч.1 ст.30, ч.2 ст.282.2 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Согласно картотеке дел, речь идет об Алексее Ворочеке, задержанном оперативниками УФСБ по Липецкой области год назад. По версии следствия, 20 февраля он попытался вступить в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России), отправив заявку через ее сайт. В ответ он якобы получил инструкции по изготовлению самодельных «коктейлей Молотова» и совершению диверсий. Одну из бутылок с зажигательной смесью мужчина кинул в недостроенное здание.

В процессе подготовки обвиняемый приобрел два индивидуальных дозиметра для определения уровня излучения, 31 аптечку, 16 упаковок с инфузионными устройствами для внутривенного введения инфузионных растворов, войсковой прибор химической разведки, три противогаза с четырьмя фильтрами, бронежилет, специальную военную одежду, шеврон для крепления на военную одежду с изображением государственного флага Украины. Также молодой человек начал изучать украинский язык.

Судебное заседание по делу назначено на 13 апреля.

Сергей Толмачев

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