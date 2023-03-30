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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 30 марта

Запоминающиеся кадры четверга

Неделя моды в Пекине, акция памяти в секторе Газа и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Найроби, Кения. Полицейский разгоняет участников общенациональной акции протеста против действующего правительства слезоточивым газом

Найроби, Кения. Полицейский разгоняет участников общенациональной акции протеста против действующего правительства слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stringer

Пекин, Китай. Показ осенне-зимней коллекции одежды в рамках Недели моды

Пекин, Китай. Показ осенне-зимней коллекции одежды в рамках Недели моды

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Сектор Газа. Шествие палестинцев в память об убитых израильскими силами безопасности демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году

Сектор Газа. Шествие палестинцев в память об убитых израильскими силами безопасности демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ботинки на берегу реки Рио-Браво на границе с США

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ботинки на берегу реки Рио-Браво на границе с США

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Коркоран, США. Вода заполняет дно высохшего озера Туларе из-за обильного таяния снега и проливных дождей

Коркоран, США. Вода заполняет дно высохшего озера Туларе из-за обильного таяния снега и проливных дождей

Фото: Reuters / David Swanson

Нэшвилл, США. Подростки молятся у мемориала перед христианской школой Covenant, в которой в результате стрельбы были убиты шесть человек

Нэшвилл, США. Подростки молятся у мемориала перед христианской школой Covenant, в которой в результате стрельбы были убиты шесть человек

Фото: Reuters / Cheney Orr

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Найроби, Кения. Полицейский разгоняет участников общенациональной акции протеста против действующего правительства слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stringer

Пекин, Китай. Показ осенне-зимней коллекции одежды в рамках Недели моды

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Сектор Газа. Шествие палестинцев в память об убитых израильскими силами безопасности демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ботинки на берегу реки Рио-Браво на границе с США

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Коркоран, США. Вода заполняет дно высохшего озера Туларе из-за обильного таяния снега и проливных дождей

Фото: Reuters / David Swanson

Нэшвилл, США. Подростки молятся у мемориала перед христианской школой Covenant, в которой в результате стрельбы были убиты шесть человек

Фото: Reuters / Cheney Orr

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