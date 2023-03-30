Фото 30.03.2023, 20:54 Фото дня: 30 марта Запоминающиеся кадры четверга Неделя моды в Пекине, акция памяти в секторе Газа и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Найроби, Кения. Полицейский разгоняет участников общенациональной акции протеста против действующего правительства слезоточивым газом Фото: Reuters / Stringer Пекин, Китай. Показ осенне-зимней коллекции одежды в рамках Недели моды Фото: Reuters / Tingshu Wang Сектор Газа. Шествие палестинцев в память об убитых израильскими силами безопасности демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году Фото: Reuters / Mohammed Salem Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ботинки на берегу реки Рио-Браво на границе с США Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Коркоран, США. Вода заполняет дно высохшего озера Туларе из-за обильного таяния снега и проливных дождей Фото: Reuters / David Swanson Нэшвилл, США. Подростки молятся у мемориала перед христианской школой Covenant, в которой в результате стрельбы были убиты шесть человек Фото: Reuters / Cheney Orr Следующая фотография 1 / 6 Найроби, Кения. Полицейский разгоняет участников общенациональной акции протеста против действующего правительства слезоточивым газом Фото: Reuters / Stringer Пекин, Китай. Показ осенне-зимней коллекции одежды в рамках Недели моды Фото: Reuters / Tingshu Wang Сектор Газа. Шествие палестинцев в память об убитых израильскими силами безопасности демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году Фото: Reuters / Mohammed Salem Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ботинки на берегу реки Рио-Браво на границе с США Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Коркоран, США. Вода заполняет дно высохшего озера Туларе из-за обильного таяния снега и проливных дождей Фото: Reuters / David Swanson Нэшвилл, США. Подростки молятся у мемориала перед христианской школой Covenant, в которой в результате стрельбы были убиты шесть человек Фото: Reuters / Cheney Orr