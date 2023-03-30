Коечный фонд России в 2022 году сократился почти на 20 тысяч

В государственных медучреждениях России коечный фонд в 2022 году сократился на 19 992 единицы. Сокращение произошло за счет стационаров в регионах. Об этом сообщила заместитель начальника управления статистики по аналитической работе ЦНИИОИЗ Минздрава Надежда Несветайло, передает «Медвестник».

На медорганизации, подчиненные субъектам, приходится 94,3% всех сокращенных коек (18 851). Существенное снижение коек наблюдается в Центральном (-3,1%) и Дальневосточном федеральных округах (-2,5%). Наименьшее снижение зафиксировано в Приволжском (-0,4%) и Южном федеральных округах (-0,8%).

В 2022 году уровень загруженности койки в России составил 284 дня. Средний показатель обеспеченности койками на 10 тыс. населения снизился до 68,7 в прошлом году. В 2021 году показатель составлял 69,7. В период пандемии COVID-19 в 2020 году показатель составлял 70,3. Тогда в России насчитывалось 1,2 млн коек.

Лусине Баласян