Власти Татарстана создали межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников спецоперации

Правительство Татарстана учредило региональную межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей. Распоряжение об этом подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Главной задачей комиссии будет координация деятельности по поддержке участников спецоперации. Органы власти и местного самоуправления должны будут содействовать новой организации. А управление соцразвития аппарата правительства Татарстана займется контролем исполнения распоряжения.

Главой новой комиссии стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Всего в составе новой организации находятся 26 человек, в том числе министры.

"Ъ-Казань"