На благоустройство набережной Мелеуза направят до 147 млн рублей

Администрация Мелеуза на конкурсе 20 апреля выберет подрядчика благоустройства набережной реки Мелеуз и прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 147,5 млн руб., из них 100 млн руб. выделит федеральный бюджет, 47,5 млн руб. — республиканский.

Работы необходимо завершить до 1 ноября. Проект «Цветущий берег Мелеуза» стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно проекту, на территории предусмотрен закольцованный прогулочный маршрут с зонами отдыха. Подрядчик должен демонтировать покрытия тротуаров, часть асфальтобетонного покрытия, разобрать бортовые камни, расчистить мелколесье. Также необходимо положить новое асфальтобетонное покрытие и бетонную тротуарную плитку, бортовые камни, высадить крупномеры и газонную траву. При озеленении территории нельзя использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колющие растения, отмечается в документации.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте