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В ЮФУ зафиксировано снижение качества подготовки студентов в 2022 году

Показатель качества подготовки обучающихся по программам бакалавриата и специалитета в Южном федеральном университете в весеннем семестре 2021/2022 года снизилось на 3,5% по отношению к результатам осеннего семестра 2020/2021 года. Информация об этом содержится к отчете ректора вуза Ирины Шевченко, сообщает «RO.TODAY».

Количество студентов, имеющих академическую задолженность, увеличилось с с 31,9% до 35,6% в соответствующих периодах. Также отмечается рост доли магистрантов, не сдавших вовремя весеннюю сессию 2022 года, с 21,8% до 27,2%.

В то же время, из отчета следует, что по программа магистратуры наблюдается рост успеваемости и повышение качества в 2021/2022 учебном году.

Презентация ежегодного отчета ректора ЮФУ о результатах работы пройдет 31 марта.

Анастасия Назарова

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