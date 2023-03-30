Игорь Пантюхин возглавил нижегородское управление по труду и занятости населения

Руководителем управления по труду и занятости населения (УТЗН) Нижегородской области назначен Игорь Пантюхин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Игорь Пантюхин родился в 1982 году в городе Сарапул (Удмуртия). В 2005 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Менеджмент организаций». С 2019 года был начальником отдела, а затем начальником управления в Центре занятости населения города Москвы, где курировал направление по взаимодействию с работодателями.

Елена Ковалева